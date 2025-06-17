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ЦАХАЛ повідомив про ураження командних центрів КВІР
13:58 16.06.2025 |
Військово-повітряні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали серії ударів по командних центрах сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та іранської армії. Про це повідомила в понеділок, 16 червня, пресслужба ЦАХАЛу.
Удари проводилися у кооперації з Управлінням розвідки ЦАХАЛу, зазначено в повідомленні. У ізраїльській армії вважають, що з уражених командних центрів "Кудс" провадили терористичні атаки проти Ізраїлю, зокрема за допомогою проксі-сил Ірану на Близькому Сході.
В іншому повідомленні пресслужба ЦАХАЛу сповістила знищення ще однієї пускової установки системи ППО Ірану поблизу іранської столиці.
Міністр оборони Ізраїлю Кац обіцяє жорстку помсту Ірану за удари по містах
Водночас міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац пообіцяв жорстку відплату Тегерану після нової хвилі іранських ракетних ударів по ізраїльських містахпротягом ночі. "Пихатий диктатор з Тегерана перетворився на боягузливого вбивцю, який б'є прицільними ударами по цивільному тилу в Ізраїлі, щоб стримати (Армію оборони Ізраїлю. - Ред.) від подальших атак, які руйнують їхній потенціал", - написав Кац у соцмережі X, ймовірно, маючи на увазі верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. "Мешканці Тегерана заплатять (за це. - Ред.) ціну - і вже невдовзі", - додав ізраїльський посадовець.
Тим часом стало відомо, що число жертв нічних іранських ракетних ударів по Ізраїлю зросло. За даними екстрених служб, унаслідок нічних атак загинуло восьмеро людей, ще 92 дістали поранень різного ступеню тяжкості. Загальна кількість загиблих в Ізраїлі з п'ятниці зросла до 23 людей, пише інформагенція dpa.
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