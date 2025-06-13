Операція Ізраїлю проти Ірану запланована на 14 днів, - WSJ

Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще не завершена. Вона запланована на 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами ізраїльського чиновника, така тривалість операції відповідає очікуванням аналітиків, адже одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі та здатності Ірану завдавати ударів у відповідь.

Зазначається, що схема ізраїльської операції схожа на ту, що проводилася ліванської "Хезболли" - обезголовлення керівництва, деградація арсеналу, пізніше підштовхування до переговорів. Поточний конфлікт може аналогічним чином завершитися угодою шляхом переговорів.