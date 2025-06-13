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АНАЛІТИКА

Ізраїль обманом змусив зібратися іранських генералів на «нараду» перед тим, як ударити по них — Fox News

 

Ізраїльські спецслужби нібито змусили обманом зібратися командування Військово-повітряних сил Ірану в одному місці на начебто «нараду», аби завдати удару по них.

Про це виданню Fox News розповів неназваний ізраїльський чиновник із питань безпеки.

«Ми провели конкретні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це змусить їх зібратися, але, що більш важливо, ми знали, як утримати їх там», - розповів посадовець.

За його словами, удари Ізраїля по Ірану виявили більш успішними, аніж очікувалося. Співрозмовник Fox News також зазначив, що до атаки на Іран там удалося знищити системи протиповітряної оборони та балістичні ракети.

Як повідомляли раніше в Армії оборони Ізраїлю, внаслідок атаки на Іран вдалося ліквідувати командувача ВПС Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджизаде. Разом із ним загинули й інші офіцери ВПС.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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