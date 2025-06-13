Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль обманом змусив зібратися іранських генералів на «нараду» перед тим, як ударити по них — Fox News
23:04 13.06.2025 |
Ізраїльські спецслужби нібито змусили обманом зібратися командування Військово-повітряних сил Ірану в одному місці на начебто «нараду», аби завдати удару по них.
Про це виданню Fox News розповів неназваний ізраїльський чиновник із питань безпеки.
«Ми провели конкретні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це змусить їх зібратися, але, що більш важливо, ми знали, як утримати їх там», - розповів посадовець.
За його словами, удари Ізраїля по Ірану виявили більш успішними, аніж очікувалося. Співрозмовник Fox News також зазначив, що до атаки на Іран там удалося знищити системи протиповітряної оборони та балістичні ракети.
Як повідомляли раніше в Армії оборони Ізраїлю, внаслідок атаки на Іран вдалося ліквідувати командувача ВПС Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджизаде. Разом із ним загинули й інші офіцери ВПС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ризикує не отримати до півтора мільярда євро від ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року
|Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Благатимуть і сперечатимуться»: Країни ЄС спробують переконати Трампа підтримати зниження граничної ціни на російську нафту
|Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ
|Нідерланди офіційно підтримали 5% ВВП оборонних витрат
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети. Над Тель-Авівом та Єрусалимом вибухи
|Операція Ізраїлю проти Ірану запланована на 14 днів, - WSJ
Бізнес
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія