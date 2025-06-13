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Франція готова захищати Ізраїль, але не братиме участі в наступальних операціях — Макрон
22:53 13.06.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що його країна готова брати участь в «операціях із захисту» Ізраїлю у разі «відплати» з боку Ірану.
Про це він розповів під час пресконференції у Єлисейському палаці, цитують Le Figaro та Le Parisien.
За словами Макрона, Франція захищатиме Ізраїль, якщо «буде в змозі це зробити». Водночас він додав, що «не має жодних планів брати участь у жодній наступальній операції». Як зауважив французький президент: «Це не наша роль».
Президент Франції активував операцію Sentinelle, яка передбачає розгортання солдатів навколо важливих французьких або туристичних об'єктів. За його словами, Іран раніше «продемонстрував свою здатність здійснювати терористичні дії» за кордоном, а крім того, має балістичні ракети.
Макрон підкреслив, що Іран несе «важку відповідальність за дестабілізацію всього регіону», і додав: Франція «давно й неодноразово» засуджувала іранську ядерну програму.
«[Іран] продовжує виробляти збагачений уран. У такий спосіб [він] відійшов від усіх правил і порушив всі свої обіцянки. Іран також швидко розробляє програму балістичних ракет, деякі з яких можуть досягти [нашої] національної території», - пояснив президент Франції.
Він закликав розв'язати «серйозне, екзистенційне питання» ядерної програми Ірану шляхом «переговорів» та «відновлення діалогу».
Водночас Макрон повторив, що Франція, «незалежно від обставин», готова визнати Державу Палестину. За його словами, існування незалежної палестинської держави є «необхідною передумовою для регіональної інтеграції Ізраїлю».
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