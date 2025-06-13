Фінансові новини
- |
- 13.06.25
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах в Ісфахані та Фордо
22:50 13.06.2025 |
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару ще по одному іранському ядерному об'єкту - в Ісфахані, заявили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛі).
За даними ізраїльських військових, на об'єкті відбувається процес реконверсії збагаченого урану - етап після збагачення урану в процесі виробництва ядерної зброї.
В наслідок удару було ліквідовано об'єкт з виробництва металевого урану, інфраструктуру для реконверсії збагаченого урану, лабораторії та додаткову інфраструктуру, заявили ізраїльські військові.
Раніше іранські і ізраїльські ЗМІ поширили кадри, які свідчать про атаку на ще один ядерний об'єкт Ірану - Фордо. З цих повідомлень випливає, що біля об'єкту, розташованого на глибині кількох сотень метрів, пролунали щонайменше два вибухи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ризикує не отримати до півтора мільярда євро від ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року
|Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
|Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР
|ЗМІ: ЄС призначить спецпредставника з питань українців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Благатимуть і сперечатимуться»: Країни ЄС спробують переконати Трампа підтримати зниження граничної ціни на російську нафту
|Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ
|Нідерланди офіційно підтримали 5% ВВП оборонних витрат
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети. Над Тель-Авівом та Єрусалимом вибухи
|Операція Ізраїлю проти Ірану запланована на 14 днів, - WSJ
Бізнес
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія