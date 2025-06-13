Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах в Ісфахані та Фордо

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару ще по одному іранському ядерному об'єкту - в Ісфахані, заявили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛі).

За даними ізраїльських військових, на об'єкті відбувається процес реконверсії збагаченого урану - етап після збагачення урану в процесі виробництва ядерної зброї.

В наслідок удару було ліквідовано об'єкт з виробництва металевого урану, інфраструктуру для реконверсії збагаченого урану, лабораторії та додаткову інфраструктуру, заявили ізраїльські військові.

Раніше іранські і ізраїльські ЗМІ поширили кадри, які свідчать про атаку на ще один ядерний об'єкт Ірану - Фордо. З цих повідомлень випливає, що біля об'єкту, розташованого на глибині кількох сотень метрів, пролунали щонайменше два вибухи.