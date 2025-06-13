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Посол Ізраїля в ООН: Іран планував вторгнення «з усіх боків»
22:43 13.06.2025 |
Посол Ізраїля в ООН Денні Данон заявив, що Іран нібито планував вторгнення в Ізраїль «з усіх боків», тому Ізраїль діяв превентивно.
За його словами, атака Ізраїля була у відповідь на нібито екзистенційну загрозу від Ірану.
«Роками іранський режим фінансував та керував атаками проти Ізраїлю через своїх терористичних посередників - «Хамас», «Хехболу» та хуситів. Іран підживлював нестабільність у регіоні, відкрито заявляючи про свій намір знищити та ліквідувати державу Ізраїль», - сказав Денні Данон на брифінгу у Радбезі ООН.
За його словами, Ізраїль має чіткі докази, що іранський режим планував атаку «в координації зі своїми посередниками, вони планували вторгнення з усіх боків».
У коментарі Bloomberg посол Денні Данон зауважив, що метою є ліквідація ядерного потенціалу Ірану та зупинка виробництва Іраном балістичних ракет. Він також повідомив, що не знає скільки триватимуть атаки на Іран та атаки у відповідь на Ізраїль.
Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на ізраїльського чиновника писало, що операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще не завершена, вона запланована на 14 днів.
Раніше стало відомо, що після удару Ізраїлю по Ірану збереться Рада Безпеки ООН.
Як повідомила агенція DPA з посиланням на дипломатичні джерела, Радбез збереться о 15:00 (22:00 за Києвом) на вимогу Росії, підтриману Китаєм.
Іран офіційно звернувся з проханням скликати екстрене засідання Ради Безпеки. За даними іранського агентства IRNA, Іран закликав Раду відреагувати на те, що Тегеран описав як «очевидну агресію сіоністського режиму».
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