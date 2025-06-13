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Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану
22:40 13.06.2025 |
Ізраїльська сторона заздалегідь повідомила США про плани завдати ударів по Ірану, заявив у п'ятницю прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
"США знали заздалегідь про атаку", - наводить The Times of Israel слова Нетаньягу.
Він додав, що очікує удару у відповідь Ірану. За його словами, Ізраїль працює над тим, щоб знизити наслідки, з якими країна буде змушена зіткнутися.
"Це можуть бути дуже суворі атаки, які йтимуть хвилями", - сказав Нетаньягу, закликавши жителів країни виконувати інструкції влади.
Прем'єр Ізраїлю зазначив, що удари по Ірану були "дуже успішними". Він похвалив "прекрасну роботу" Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і "Моссад".
Раніше Трамп підтвердив, що заздалегідь знав про атаку. Також він підкреслив, що не знає, "чи є ще в Ірану ядерна програма".
У ніч на п'ятницю ізраїльські військові завдали серію ударів по Ірану. Зокрема, згідно з ЦАХАЛ, вони значно пошкодили об'єкт зі збагачення урану в місті Натанз. Крім того, згідно з ізраїльською стороною, вони ліквідували низку іранських високопоставлених військових, зокрема командувача Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) генерал-майора Хоссейна Саламі.
Заявленою метою операції було запобігання отриманню Іраном ядерного знаряддя. При цьому Іран неодноразово запевняв, що його ядерна програма - мирна.
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