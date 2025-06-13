Трамп назвав удари Ізраїлю по Ірану «відмінними»

Президент США Дональд Трамп, коментуючи удари Ізраїлю по об'єктах в Ірані, заявив, що вони були "відмінними".

Про це американський президент сказав в інтерв'ю ABC News повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про переговори щодо ядерної угоди, Трамп зазначив, що США дали Ірану шанс, але "але вони ним не скористалися".

"Я вважаю, що це було відмінно... Вони отримали сильний удар, дуже сильний. Вони отримали удар настільки сильний, наскільки це взагалі можливо. І це ще не все. Буде ще більше", - сказав він.

На запитання, чи брали США участь у цих ударах, Трамп відповів: "Я не хочу коментувати це".

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об'єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Водночас ізраїльські посадовці непублічно заявляють, що отримали від США зелене світло на атаки.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".