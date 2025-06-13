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Ізраїль закриває свої дипломатичні представництва у всьому світі
16:04 13.06.2025 |
Ізраїль закриває всі свої дипломатичні представництва в різних країнах світу та призупиняє надання консульських послуг.
Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні.
«У світлі останніх подій ізраїльські місії у всьому світі будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», - йдеться в повідомленні.
Ізраїльтян, які перебувають за кордоном, також закликали заповнити онлайн-форму, щоб повідомити про своє місцеперебування та поточний статус.
У посольстві зазначили, що це потрібно, аби допомогти Міністерству закордонних справ Ізраїлю бути в курсі подій.
Що відбувається на Близькому Сході?
У ніч проти 13 червня ізраїльська армія (ЦАХАЛ) почала воєнну операцію проти Ірану, яку назвали Rising Lion («Повстання лева»). Вона спрямована проти іранської ядерної програми.
У ЦАХАЛі повідомляли, що десятки ізраїльських літаків уже завершили перший етап операції, уразивши десятки військових цілей, зокрема ядерні об'єкти в різних районах Ірану.
В ізраїльській армії операцію назвали «превентивною, точковою, комбінованою», а також «заснованою на високоякісній розвідці». Уже незабаром там заявили про ліквідацію низки іранських військових посадовців.
У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.
У МЗС України прокоментували ізраїльську воєнну операцію, зазначивши, що Іран «є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами».
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