Ізраїль закриває свої дипломатичні представництва у всьому світі

Ізраїль закриває всі свої дипломатичні представництва в різних країнах світу та призупиняє надання консульських послуг.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

«У світлі останніх подій ізраїльські місії у всьому світі будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», - йдеться в повідомленні.

Ізраїльтян, які перебувають за кордоном, також закликали заповнити онлайн-форму, щоб повідомити про своє місцеперебування та поточний статус.

У посольстві зазначили, що це потрібно, аби допомогти Міністерству закордонних справ Ізраїлю бути в курсі подій.

Що відбувається на Близькому Сході?

У ніч проти 13 червня ізраїльська армія (ЦАХАЛ) почала воєнну операцію проти Ірану, яку назвали Rising Lion («Повстання лева»). Вона спрямована проти іранської ядерної програми.

У ЦАХАЛі повідомляли, що десятки ізраїльських літаків уже завершили перший етап операції, уразивши десятки військових цілей, зокрема ядерні об'єкти в різних районах Ірану.

В ізраїльській армії операцію назвали «превентивною, точковою, комбінованою», а також «заснованою на високоякісній розвідці». Уже незабаром там заявили про ліквідацію низки іранських військових посадовців.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

У МЗС України прокоментували ізраїльську воєнну операцію, зазначивши, що Іран «є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами».