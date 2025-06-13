Ізраїль зупинив найбільше газове родовище: ціни відреагували

Ізраїль закрив найбільше родовище природного газу Leviathan через загрозу з боку Ірану.

Про це пише агентство "Bloomberg" із посиланням на міністерство енергетики Ізраїлю.

Міністерство енергетики Ізраїлю наказало тимчасово зупинити роботу найбільшого газового родовища країни - Leviathan, що розташоване в східній частині Середземного моря. Причиною стали безпекові ризики після удару Ізраїлю по Ірану та погроз Тегерана щодо відповіді.

Раніше компанія Energean Plc також призупинила видобуток на родовищі Karish на вимогу влади. Обидва родовища забезпечують внутрішній попит та експорт газу до сусідніх країн, зокрема Єгипту та Йорданії. Leviathan належить Chevron Corp., Karish - компанії Energean.

Поки невідомо, чи призупинено також родовище Tamar, яке також перебуває під контролем Chevron. У самій компанії заявили: "Наші люди та об'єкти в безпеці", - і переадресували журналістів до ізраїльського міністерства енергетики.

Зупинка постачання газу може негативно позначитися на регіоні, особливо на Єгипті, де через літню спеку попит на енергію зростає. У разі затримок Каїр може бути змушений достроково закуповувати зріджений газ, що ще більше напружить глобальні ринки.

Ціни на газ у Європі вже відреагували - зростання сягнуло 6,6%.