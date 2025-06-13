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Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши таємну базу дронів поблизу Тегерана - ЗМІ
13:27 13.06.2025 |
Спецоперація Ізраїлю, яка була проведена проти Ірану в ніч проти 13 червня, готувалася роками і включала в себе створення бази безпілотників на території Ірану і перекидання до країни систем високоточної зброї та бійців.
Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника сил безпеки Ізраїлю, передає Укрінформ.
Зазначається, що ці зусилля ґрунтувалися на тісному спільному плануванні між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і розвідувальним агентством «Моссад».
За словами чиновника, представники «Моссаду» створили таємну базу безпілотників на території Ірану поблизу Тегерана. Безпілотники були активовані вночі і завдали ударів по іранських пускових ракетних установках класу «земля-земля», націлених на Ізраїль.
Крім того, як розповів співрозмовник видання, до Ірану контрабандою були ввезені транспортні засоби із системами озброєння. Вони вивели з ладу іранську протиповітряну оборону і надали ізраїльським літакам панування в повітрі.
Також у межах операції «Моссад» розгорнув високоточні ракети поблизу позицій ППО в центральному Ірані.
Ці операції спиралися на «новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спеціальних сил і агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю вислизаючи від очей місцевої розвідки», - зазначив ізраїльський посадовець.
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