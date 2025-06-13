Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль роками готував операцію проти Ірану, побудувавши таємну базу дронів поблизу Тегерана - ЗМІ

 

Спецоперація Ізраїлю, яка була проведена проти Ірану в ніч проти 13 червня, готувалася роками і включала в себе створення бази безпілотників на території Ірану і перекидання до країни систем високоточної зброї та бійців.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника сил безпеки Ізраїлю, передає Укрінформ.

Зазначається, що ці зусилля ґрунтувалися на тісному спільному плануванні між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і розвідувальним агентством «Моссад».

За словами чиновника, представники «Моссаду» створили таємну базу безпілотників на території Ірану поблизу Тегерана. Безпілотники були активовані вночі і завдали ударів по іранських пускових ракетних установках класу «земля-земля», націлених на Ізраїль.

Крім того, як розповів співрозмовник видання, до Ірану контрабандою були ввезені транспортні засоби із системами озброєння. Вони вивели з ладу іранську протиповітряну оборону і надали ізраїльським літакам панування в повітрі.

Також у межах операції «Моссад» розгорнув високоточні ракети поблизу позицій ППО в центральному Ірані.

Ці операції спиралися на «новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спеціальних сил і агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю вислизаючи від очей місцевої розвідки», - зазначив ізраїльський посадовець.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4880
  0,0237
 0,06
EUR
 1
 48,0825
  0,6263
 1,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес