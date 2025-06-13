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"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Трамп прокоментував удари Ізраїлю по Ірану
09:37 13.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.
Про це він сказав у коментарях FoxNews, пише "Європейська правда".
Трамп сказав, що завчасно знав про плани Ізраїлю завдати ударів по Ірану.
"Іран не повинен мати ядерної бомби, і ми сподіваємося знову повернутись за стіл переговорів... Є кілька осіб з керівництва, які вже не повернуться", - сказав Трамп.
Він зазначив, що сили США у регіоні перебувають у режимі підвищеної готовності та що США готові захищатися і захищати Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь.
Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.
Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об'єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.
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