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Лідер Ірану - про удари Ізраїлю: «Сіоністський режим прирік себе на гірку і болісну долю»
08:06 13.06.2025 |
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль чекає «суворе покарання» за удари по країні.
Як передає Укрінформ з посиланням на The Times of Israel, Хаменеї у своїй заяві в ранці у п'ятницю підтвердив, що у результаті ізраїльських ударів, спрямованих, зокрема, на ядерні та військові об'єкти, ліквідовано високопоставлених військових посадовців і науковців.
Ізраїль «простягнув свою злу й заплямовану кров'ю руку до злочину в нашій улюбленій країні, як ніколи раніше виявивши свою злісну природу, завдавши удару по житлових центрах», заявив Хаменеї.
«Цим злочином сіоністський режим прирік себе на гірку і болісну долю, і він неодмінно її отримає», - додав він.
ЦАХАЛ, своєю чергою, зазначив, що здійснив п'ять хвиль ударів по Ірану, випустивши сотні ракет. Повідомляється, що, можливо, ліквідовано військового керівника Ірану Мохаммада Багері в результаті ізраїльського удару.
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