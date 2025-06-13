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АНАЛІТИКА

CША дистанціювалися від ударів Ізраїлю по Ірану

 

В адміністрації США дистанціювалися від нічної атаки Ізраїлю проти ядерних об'єктів Ірану, які вочевидь зашкодять спробам президента Дональда Трампа досягти з Іраном нової угоди щодо його ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об'єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

"Ми не були залучені в удари проти Ірану, і наш найперший пріоритет - захист американських сил у регіоні. Ізраїль повідомив нам, що, за їхніми оцінками, ці дії були необхідними для самооборони", - прокоментував Рубіо.

За кілька годин до ізраїльських ударів Трамп закликав шукати дипломатичного рішення.

Трамп і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу останній раз спілкувалися у понеділок, американський президент тоді сказав, що основною темою був Іран. У спілкуванні з журналістами у четвер він висловив думку, що удари Ізраїлю по Ірану можуть відбутися найближчим часом.

Між Дональдом Трампом і Нетаньягу наростають суперечності і через питання Ірану, і ізраїльську операцію у секторі Гази.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

У той же час США готувалися до шостого раунду перемовин з Іраном щодо його ядерної програми.
 

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