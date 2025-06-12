Ізраїль може почати операцію проти Ірану - США вже евакуюють дипломатів

Том Бейтман, Майк Вендлінг / BBC

США евакуюють неосновний персонал та їхні родини зі свого посольства у Багдаді через посилені ризики безпеки, заявили урядові джерела.

Посадовці не розголошували точних причин виведення персоналу, однак, як повідомив американський партнер BBC, телеканал CBS, їм було відомо про готовність Ізраїлю розпочати операцію проти Ірану.

Це стало частиною причини, чому деяким американцям порадили покинути регіон, зазначили чиновники, додавши, що вони очікують можливої відплати Ірану по певних об'єктах США в Іраку.

Ця подія відбувається на тлі того, як переговори США щодо ядерної програми Ірану, схоже, зайшли в глухий кут останніми днями.

Попри зростання напруги, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф все ще планує провести переговори з Іраном щодо його ядерної програми в неділю, повідомили офіційні особи CBS.

Як повідомляє Axios, Віткофф зустрінеться з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Маскаті.

Представник Державного департаменту США повідомив BBC:

"Ми постійно оцінюємо відповідний кадровий склад у всіх наших посольствах. На основі нашого останнього аналізу ми вирішили зменшити присутність нашої місії в Іраку".

Виступаючи в Центрі Кеннеді, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що американцям рекомендували покинути регіон, "тому що це може бути небезпечне місце, і ми побачимо, що станеться".

Трамп також знову наголосив, що США не хочуть, щоб Іран розробляв ядерну зброю.

"Ми цього не дозволимо", - сказав він.

Президент США сподівався укласти угоду, щоб зупинити розробку Тегераном ядерної зброї.

Раніше цього тижня він провів 40-хвилинну телефонну розмову, яка, як повідомлялося, була "напруженою", з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який давно виступає за військовий, а не дипломатичний підхід.

У понеділок Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зібралася у Відні для обговорення ядерної програми Ірану та інших питань.

Засідання відбулося після того, як МАГАТЕ опублікувало звіт, у якому критикувалася "незадовільна" співпраця з Тегераном, особливо щодо пояснення минулих випадків виявлення ядерних матеріалів на незадекларованих об'єктах.

Іран заявив, що звіт МАГАТЕ є необ'єктивним і ґрунтується на "підроблених документах", наданих Ізраїлем.

На тлі критичного моменту ядерних переговорів поки що неясно, наскільки оголошення США є сигналом, а не справжнім занепокоєнням. Однак міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що його країна завдасть удару у відповідь по американських базах у регіоні, якщо переговори проваляться, а Трамп віддасть наказ про військові удари по Ісламській Республіці.

Агентство Reuters також повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет схвалив добровільний від'їзд сімей американських військовослужбовців з країн Близького Сходу, включаючи Кувейт і Бахрейн.

Виступаючи в середу перед комітетом Конгресу, Пентагон заявив, що, на його думку, є "безліч ознак" того, що Іран "рухається до чогось, що дуже схоже на ядерну зброю". Іран стверджує, що його програма зі збагачення урану призначена для цивільної енергетики і що він не намагається створити атомну бомбу.

Британська організація Maritime Trade Operations - частина Королівського флоту - попередила в середу, що посилення військової напруги на Близькому Сході може вплинути на судноплавство.

Ціна на нафту спочатку зросла більш ніж на 4% після появи новин про евакуацію США, в очікуванні того, що регіональна нестабільність потенційно призведе до проблем з її постачанням.

За даними Міністерства оборони, в Іраку дислокується близько 2500 американських військовослужбовців.

У січні 2020 року Іран випустив ракети по авіабазах, де перебували американські війська в Іраку, у відповідь на удар США, внаслідок якого загинув вищий іранський генерал Касем Сулеймані.

Жоден американський військовослужбовець, дислокований на базі, не загинув, але у десятків пізніше було діагностовано черепно-мозкові травми.