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Італія припинила контракт з ізраїльським розробником шпигунського ПЗ після розголосу
23:35 09.06.2025 |
Італія та ізраїльський виробник шпигунського програмного забезпечення Paragon заявили про розірвання контракту на тлі звинувачень італійського уряду у стеженні за критиками.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Скандал почався в січні, коли месенджер WhatsApp виявив використання шпигунського програмного забезпечення, спрямованого в Італії на критиків уряду Джорджі Мелоні - зокрема журналіста Франческо Канчеллато і членів благодійної організації з порятунку мігрантів на морі Mediterranea.
Уряд Італії пізніше підтвердив, що використовував шпигунське ПЗ проти семи користувачів мобільних телефонів, але заперечив причетність до незаконних дій і заявив, що попросив Національне агентство з кібербезпеки розслідувати цю справу.
Як стало відомо парламентському комітету Італії з питань безпеки COPASIR повідомив, що італійські спецслужби спочатку призупинили, а потім розірвали контракт з Paragon після резонансу у ЗМІ.
У звіті COPASIR зазначено, що італійські розвідувальні служби активували контракти з Paragon відповідно у 2023-2024 роках і використовували їх щодо дуже обмеженого кола людей і з дозволу прокурора.
Депутати водночас не знайшли доказів того, що за Канчеллато шпигували саме за допомогою програмного забезпечення Paragon, про що стверджував він сам.
Що стосується членів благодійної організації Mediterranea, то за ними шпигували "не як за правозахисниками, а з огляду на їхню діяльність, яка могла бути пов'язана з нелегальною імміграцією".
Регулювання шпигунського програмного забезпечення гаряче обговорюється в ЄС після того, як у липні 2021 року стало відомо, що шкідливе шпигунське програмне забезпечення, зокрема ізраїльської розробки Pegasus, використовувалося для націлювання на політиків, журналістів та активістів.
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