В Італії референдум з питань громадянства провалився через низьку явку

В Італії завершився дводенний референдум, на якому громадяни мали вирішити питання про спрощення процедури набуття громадянства та перегляд трудової реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Ansa.

Після закриття виборчих дільниць на час референдуму явка виборців по країні, за першими даними, становить 29,15%.

Це означає, що результати референдуму не будуть обов'язковими до виконання, оскільки явка не досягла необзідного порогу у понад 50%.

Опозиційні ліві, центристські партії, громадські організації та провідна профспілка CGIL використали тему трудових прав та демографічної кризи в Італії як засіб тиску на праву коаліцію прем'єрки Джорджі Мелоні.

Для проведення референдуму вони зібрали понад 4,5 мільйона підписів - значно більше, ніж потрібно для ініціювання опитування. Референдум включав п'ять питань: чотири щодо трудового законодавства і одне про громадянство - ті, хто взяли участь у референдумі, підтримали запропоновані зміни.

В уряді вже висловилися про потребу змінити закон про референдуми, оскільки на цей провальний плебісцит було використано багато державних коштів.

"Разом з тим, це була поразка лівих і опозиції, які хотіли спробувати атакувати владу за допомогою лома референдумів. Не вийшло, влада посилилася, опозиція ослабла", - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.