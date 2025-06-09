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АНАЛІТИКА

США хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час перемовин із Китаєм

 

Американські переговорники хочуть відновити постачання рідкісноземельних мінералів під час нового раунду торговельних перемовин із Китаєм, що відбудуться у понеділок, 9 червня, у Лондоні.

Про це заявив головний економічний радник американського президента Кевін Гассет, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За його словами, Китай почав частково відновлювати експорт, однак не в повному обсязі, який був узгоджений минулого місяця в Женеві.

"Ми хочемо, щоб рідкоземельні метали, магніти, які є критично важливими для мобільних телефонів та інших технологій, знову постачалися без затримок, як це було до початку квітня", - заявив Гассет.

Постачання рідкоземельних мінералів стало одним із головних каменів спотикання у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Американські посадовці, зокрема торговий представник Джеймісон Грір, звинуватили Китай у навмисному уповільненні експорту та порушенні домовленостей, досягнутих у Женеві.

США прагнуть досягти остаточної торговельної угоди з Китаєм уже найближчими тижнями, адже це питання також впливає на паралельні перемовини з ЄС і зусилля Вашингтона зміцнити свої ланцюги постачання стратегічно важливих матеріалів.

"Я абсолютно впевнений, що ця угода ось-ось буде укладена," - додав Гассет.

6 червня Трамп оголосив, що американські та китайські представники наступного тижня зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних протиріч.

Після цього американський президент заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.
Ключові теги: США, Китай
 

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