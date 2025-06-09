Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Китай погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.

Про це він сказав під час спілкування з журналістом на борту Air Force One, передає "Європейська правда".

Один із журналістів запитав Трампа перед посадкою, чи дійсно Сі погодився відновити експорт рідкісноземельних мінералів до США.

На що Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США після того, як їх експорт було припинено в квітні.

"Так, погодився. Ми дуже далеко просунулися у переговорах щодо угоди з Китаєм", - додав американський президент.

Зазначимо, нещодавно Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Днями президент США провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив, що вони домовились про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.

А 6 червня Трамп оголосив, що американські та китайські представники наступного тижня зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних протиріч.
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес