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Трамп: Китай погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США
08:09 09.06.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.
Про це він сказав під час спілкування з журналістом на борту Air Force One, передає "Європейська правда".
Один із журналістів запитав Трампа перед посадкою, чи дійсно Сі погодився відновити експорт рідкісноземельних мінералів до США.
На що Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США після того, як їх експорт було припинено в квітні.
"Так, погодився. Ми дуже далеко просунулися у переговорах щодо угоди з Китаєм", - додав американський президент.
Зазначимо, нещодавно Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.
Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".
Днями президент США провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив, що вони домовились про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.
А 6 червня Трамп оголосив, що американські та китайські представники наступного тижня зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних протиріч.
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