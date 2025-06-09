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The Washington Post дізналася подоробиці бійки між Маском та Бессентом у квітні
08:39 09.06.2025 |
Мільярдер Ілон Маск, який перший час президентства Трампа був близьким до нього, та міністр фінансів Скотт Бессент побилися під час квітневої суперечки у Білому домі.
Про це згадує у своїй публікації The Washington Post, пише "Європейська правда".
Про деталі сварки у кулуарах Білого дому між Трампом і Бессентом стало відомо від давнього радника Трампа Стівена Беннона.
За його словами, епізод стався у квітні після зустрічі в Овальному кабінеті, коли обговорювали призначення голови Внутрішньої служби доходів. Маск і Бессент мали різне бачення щодо кращої кандидатури, Трамп вирішив підтримати кандидата, запропонованого Бессентом.
Коли вони вийшли з Овального кабінету і йшли коридором, Маск і Бессент почали обмінюватися образами. Бессент "вколов" Маска нагадуванням, що той обіцяв виявити трильйон доларів неефективних урядових витрат, і не зміг цього зробити, та назвав його "шахраєм".
Маск після того вдарив Бессента у грудну клітку, "як гравець регбі". Бессент відповів. Після того багато присутніх почали рознімати їх. У підсумку Маска вивели із Західного крила.
"Президент Трамп дізнався про це і сказав: "Це занадто", - розповів Беннон.
Як відомо, цього тижня конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом вийшов у публічну площину. Cуперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.
Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.
У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!". Також повідомили, що Трамп нібито задумався про продаж своєї Tesla.
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