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Маск і Бессент почубилися в Білому домі на очах у Трампа, - Axios
08:58 24.04.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент обмінялися перепалкою та влаштували сутичку через вагоме кадрове рішення президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент влаштували публічну сварку в Білому домі у присутності президента Дональда Трампа і високопосадовців. Причиною конфлікту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS).
Минулого четверга, 17 квітня, між Маском і Бессентом відбулася жорстка словесна перепалка в коридорі Західного крила. Свідки описують сцену як "реслінг для мільярдерів середнього віку".
Маск обурився через втручання Бессента у його кадрову ініціативу, а той у відповідь звинуватив Маска у невиконанні бюджетних обіцянок і назвав його "агентом Сороса".
Конфлікт почався після того, як у середу, 16 квітня, президент Трамп призначив тимчасовим керівником Податкової служби кандидата Маска Гері Шеплі. Бессент же наполягав на кандидатурі свого заступника Майкла Фолкендера.
Суперечка вийшла з-під контролю настільки, що помічнику довелося фізично рознімати обох чиновників.
Прес-секретар Білого дому Каролін Левітт, коментуючи інцидент, заявила, що "розбіжності - це частина здорового політичного процесу", і нагадала, що всі члени команди працюють "за довірою президента Трампа".
Видання зазначило, що це вже не перша гучна сварка за участю Ілона Маска - раніше він уже конфліктував із держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі й торговим радником Пітером Наварро.
Після сварки на Маска обрушилася хвиля критики у соцмережах. Однак вже наступного дня перемогу здобув Бессент - саме його кандидат Фолкендер був затверджений на чолі IRS.
За словами джерел Axios, жодна зі сторін не планує йти на примирення. В Адміністрації Білого дому очікують новий виток протистояння.
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