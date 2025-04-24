Маск і Бессент почубилися в Білому домі на очах у Трампа, - Axios

Американський мільярдер Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент обмінялися перепалкою та влаштували сутичку через вагоме кадрове рішення президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент влаштували публічну сварку в Білому домі у присутності президента Дональда Трампа і високопосадовців. Причиною конфлікту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS).

Минулого четверга, 17 квітня, між Маском і Бессентом відбулася жорстка словесна перепалка в коридорі Західного крила. Свідки описують сцену як "реслінг для мільярдерів середнього віку".

Маск обурився через втручання Бессента у його кадрову ініціативу, а той у відповідь звинуватив Маска у невиконанні бюджетних обіцянок і назвав його "агентом Сороса".

Конфлікт почався після того, як у середу, 16 квітня, президент Трамп призначив тимчасовим керівником Податкової служби кандидата Маска Гері Шеплі. Бессент же наполягав на кандидатурі свого заступника Майкла Фолкендера.

Суперечка вийшла з-під контролю настільки, що помічнику довелося фізично рознімати обох чиновників.

Прес-секретар Білого дому Каролін Левітт, коментуючи інцидент, заявила, що "розбіжності - це частина здорового політичного процесу", і нагадала, що всі члени команди працюють "за довірою президента Трампа".

Видання зазначило, що це вже не перша гучна сварка за участю Ілона Маска - раніше він уже конфліктував із держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі й торговим радником Пітером Наварро.

Після сварки на Маска обрушилася хвиля критики у соцмережах. Однак вже наступного дня перемогу здобув Бессент - саме його кандидат Фолкендер був затверджений на чолі IRS.

За словами джерел Axios, жодна зі сторін не планує йти на примирення. В Адміністрації Білого дому очікують новий виток протистояння.