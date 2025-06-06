Ізраїль запевнив США, що не атакуватиме Іран, доки обговорюється ядерна угода - Axios

Влада Ізраїлю запевнила Білий дім, що не завдаватиме удару по ядерних об'єктах Ірану, доки адміністрація президента США Дональда Трампа не повідомить про провал переговорів із Тегераном щодо іранської ядерної програми.

Про це з посиланням на джерела в ізраїльському уряді повідомляє Axios, передає Укрінформ.

«Ізраїль запевнив Білий дім, що не розпочинатиме атаку на ядерні об'єкти Ірану, доки президент Трамп не сигналізує про провал переговорів з Іраном», - пише Axios.

За даними співрозмовників видання, минулого тижня під час візиту до Вашингтона ізраїльська делегація у складі міністра стратегічного планування Рона Дермера, керівника розвідки «Моссад» Давида Барнеа та голови Ради нацбезпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі повідомила американській владі про відповідне рішення Єрусалима.

«Ми заспокоїли американців і сказали їм, що немає ніякої логіки в тому, щоб починати атаку, якщо можна знайти хороше дипломатичне рішення. Тому ми дамо їм шанс і не будемо вдаватись до жодних військових дій, поки не стане зрозуміло, що переговори вичерпали себе, і Стівен Віткофф здався», - сказав ізраїльський чиновник.

За його словами, Сполучені Штати та інші країни нібито неправильно трактували останні тренування Армії оборони Ізраїлю в можливому завданні ударів по Ірану як підготовку до неминучого удару по іранських об'єктах найближчим часом.

На думку ізраїльського уряду, Тегеран докладе всіх зусиль, аби не допустити зриву переговорів із Вашингтоном. «Може пройти ще кілька місяців переговорів, перш ніж Трамп вирішить, що вони провалилися», - зазначив співрозмовник Axios.

В останні тижні вашингтонська адміністрація була занепокоєна тим, що Ізраїль готується завдати удару по Ірану попри переговори по ядерній програмі Тегерана, а президент США застеріг прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу від такого кроку, доки тривають перемовини, пообіцявши поінформувати того, якщо вважатиме, що контакти з Іраном ні до чого не приведуть.

Представники Ірану та США провели 23 травня у Римі п'ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, після якої глава іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що Тегеран і Вашингтон сподіваються ще за одну-дві зустрічі досягти позитивних результатів.