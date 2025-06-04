Експорт ізраїльської зброї четвертий рік поспіль б' є рекорди

Експорт продукції оборонної промисловості Ізраїлю четвертий рік поспіль б'є рекорди переважно завдяки зростанню попиту з боку європейських країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

«Ми повинні продовжити цей імпульс щодо експорту оборонної продукції», - сказав Амір Барам, генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю.

Згідно з інформацією ізраїльського відомства, минулого року міжнародний продаж військової продукції країни становив 14,8 мільярда доларів США, що на 1,7 мільярда доларів більше, ніж у 2023 році, і більш ніж удвічі більше, у порівнянні з тим, що було п'ять років тому.

Ракети, снаряди та засоби протиповітряної оборони становили 48% ізраїльського експорту в 2024 році порівняно з 36% у 2023 році.

Крім цього, продажі супутникових та космічних систем показали значне зростання - 8% угод у 2024 році порівняно з лише 2% роком раніше.

Європа була головним ринком збиту, і на неї припадало 54% ​​ізраїльських продажів, порівняно з 35% роком раніше.

Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону посіли друге місце, уклавши приблизно чверть угод, а решта майже порівну розподілена між державами Північної Америки та Близького Сходу, які встановили відносини з Ізраїлем у рамках «Авраамових угод» 2020 року.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, уряд Ізраїлю збільшив витрати на оборону на 65% минулого року до 47 мільярдів доларів.