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Експорт ізраїльської зброї четвертий рік поспіль б' є рекорди
14:19 04.06.2025 |
Експорт продукції оборонної промисловості Ізраїлю четвертий рік поспіль б'є рекорди переважно завдяки зростанню попиту з боку європейських країн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
«Ми повинні продовжити цей імпульс щодо експорту оборонної продукції», - сказав Амір Барам, генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю.
Згідно з інформацією ізраїльського відомства, минулого року міжнародний продаж військової продукції країни становив 14,8 мільярда доларів США, що на 1,7 мільярда доларів більше, ніж у 2023 році, і більш ніж удвічі більше, у порівнянні з тим, що було п'ять років тому.
Ракети, снаряди та засоби протиповітряної оборони становили 48% ізраїльського експорту в 2024 році порівняно з 36% у 2023 році.
Крім цього, продажі супутникових та космічних систем показали значне зростання - 8% угод у 2024 році порівняно з лише 2% роком раніше.
Європа була головним ринком збиту, і на неї припадало 54% ізраїльських продажів, порівняно з 35% роком раніше.
Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону посіли друге місце, уклавши приблизно чверть угод, а решта майже порівну розподілена між державами Північної Америки та Близького Сходу, які встановили відносини з Ізраїлем у рамках «Авраамових угод» 2020 року.
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, уряд Ізраїлю збільшив витрати на оборону на 65% минулого року до 47 мільярдів доларів.
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