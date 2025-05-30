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АНАЛІТИКА

США пропонують 60-денне припинення вогню в Секторі Гази та план обміну заручниками — Reuters

 

США пропонують план 60-денного припинення вогню в Секторі Гази. Він також передбачає звільнення 28 ізраїльських заручників - живих і загиблих - протягом першого тижня в обмін на звільнення 1236 палестинських в'язнів та передання останків 180 загиблих палестинців.

Про це пише Reuters, яке ознайомилося з текстом плану.

У документі йдеться, що план затверджений президентом США Дональдом Трампом та посередниками - Єгиптом і Катаром. У тексті йдеться про направлення гуманітарної допомоги до Сектору Гази, щойно ХАМАС підпише угоду про припинення вогню.

Допомогу надасть ООН, Червоний Півмісяць та інші узгоджені організації.

29 травня Білий дім заявив, що Ізраїль погодився на пропозицію.

Палестинське бойове угруповання ХАМАС повідомило Reuters, що переглядає план і дасть відповідь 30 або 31 травня.

Згідно з планом США, ХАМАС має звільнити останніх 30 з 58 ізраїльських заручників після того, як постійне припинення вогню почне діяти. Ізраїль також припинить усі військові операції в Секторі Гази, щойно перемир'я набуде чинності. Ізраїльська армія також поетапно передислокує свої війська.

Нагадаємо, 17 травня Ізраїль розпочав новий масштабний наступ у Секторі Гази під назвою «Колісниці Гідеона». Заявленою метою кампанії є звільнення заручників та знищення ХАМАСу.

До цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що новий наступ спрямований на перемогу над ХАМАСом і що ізраїльські війська не будуть «входити, а потім виходити» з Гази.

Згідно з планом, населення Гази «буде переміщено для його ж захисту» на південь від обложеного анклаву.

Уже понад два місяці Ізраїль тримає Сектор Гази у блокаді та не пропускає жодної вантажівки з гуманітарною допомогою або комерційними товарами.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Ізраїль
 

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