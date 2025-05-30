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Ізраїль уперше застосував лазерну систему ППО в бойових умовах — проти дронів «Хезболли»
13:50 30.05.2025 |
Ізраїль використав бойову лазерну систему протиповітряної оборони під час операції проти «Хезболли» в Лівані. Про це стало відомо лише через пів року після завершення бойових дій.
Як пише Times of Israel, йдеться про компактну версію лазерної системи Iron Beam, розроблену компанією Rafael. Потужніша модифікація цієї системи має офіційно надійти на озброєння армії оборони Ізраїлю пізніше цього року.
Систему використали проти безпілотників, які запускали бойовики «Хезболли». На оприлюднених відео видно момент бойового застосування: лазерний промінь пропалює крило дрона, після чого той падає. Установку розміщено в портативному контейнері, що, ймовірно, одночасно є командним пунктом.
Рішення про розробку компактної версії ухвалили через зростальну кількість атак дронів з боку Лівану. За даними The Wall Street Journal, ізраїльські сили знищили понад 40 ворожих дронів за допомогою нової лазерної системи. Ключовою перевагою такої зброї є її економічність: один постріл коштує лише кілька тисяч доларів, тоді як ракета-перехоплювач Tamir від Iron Dome обходиться у 40-50 тисяч доларів.
Словом, ще у 2022 році Ізраїль провів серію випробувань Iron Beam, під час яких прототип системи успішно знищував ракети, міни та безпілотники.
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