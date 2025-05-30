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АНАЛІТИКА

Макрон хоче «посилити позицію» Європи проти Ізраїлю через Газу, включно з санкціями

Презид

 

ент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий "посилити позицію Європи" щодо Ізраїлю, якщо в секторі Газа не буде відкрито гуманітарний доступ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Емманюель Макрон заявив у п'ятницю, 30 травня, що визнання Палестинської держави є "не просто моральним обов'язком, а політичною вимогою", перерахувавши при цьому кілька умов для здійснення цього кроку напередодні конференції ООН з цього питання, в якій він візьме участь 18 червня.

На пресконференції в Сінгапурі він також заявив, що європейці повинні "посилити свою колективну позицію" проти Ізраїлю, "якщо не буде відповіді, співмірної з гуманітарною ситуацією, яка складеться в найближчі години і дні" в секторі Гази.

У цьому випадку Європейський Союз буде змушений "застосувати" свої правила, тобто покласти край процесам, які передбачають повагу до прав людини, чого сьогодні не відбувається, і застосувати санкції", сказав він, маючи на увазі угоду про асоціацію між Євросоюзом та Ізраїлем, яка буде переглянута.

"Так, ми повинні посилити нашу позицію, тому що це є необхідністю сьогодні, але я все ще маю надію, що ізраїльський уряд змінить свою позицію, і що ми нарешті отримаємо гуманітарну допомогу", - додав він.

Франція є співголовою міжнародної конференції щодо так званого рішення про дві держави для Ізраїлю та Палестини в ООН в Нью-Йорку з 17 по 20 червня. Не заявивши чітко, чи визнає він Палестинську державу на цьому заході, Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що "створення Палестинської держави" за певних умов є "не просто моральним обов'язком, а політичною вимогою".

Він перерахував ці умови: звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, демілітаризація палестинського ісламістського руху, його неучасть в управлінні цією державою, реформа Палестинської адміністрації, визнання майбутньою державою Ізраїлю і його права жити в безпеці, а також створення архітектури безпеки в усьому регіоні.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підтримав пропозицію Сполучених Штатів про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників.

Пропозиція, як раніше повідомлялось, передбачає встановлення 60-денного перемирʼя в Газі в обмін на взаємне звільнення утримуваних ХАМАС заручників і бойовиків, які утримуються в ізраїльських вʼязницях.
 

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