Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США призупинили експорт ключових компонентів авіадвигунів у Китай - ЗМІ

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила експорт критично важливих компонентів авіадвигунів і супутніх технологій у Китай, пише The New York Times із посиланням на інформовані джерела.

Зокрема, міністерство торгівлі Сполучених Штатів призупинило дію низки ліцензій, що дозволяли американським компаніям продавати товари і технології китайській авіабудівній держкомпанії Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac).

Comac випускає літаки C919, де використовуються американські двигуни LEAP виробництва CFM International - спільного підприємства GE Aerospace з французькою Safran.

Американська влада ухвалила рішення щодо припинення поставок у відповідь на нещодавні обмеження Китаю на експорт критично важливої мінеральної сировини в США, кажуть джерела NYT.

Вашингтон очікував їх ослаблення, і, за словами одного з джерел, останніми днями КНР відновила низку поставок рідкоземельних мінералів, але в обмежених обсягах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес