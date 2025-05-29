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Нетаньяху заявив, що Ізраїль ліквідував в Газі лідера ХАМАСу
23:16 28.05.2025 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про ліквідацію у Секторі Гази лідера палестинської ісламістської організації ХАМАС Мохаммеда Сінвара. Загибель ватажка ХАМАСу Нетаньяху підтвердив у середу, 28 травня, у зверненні до парламенту, коли перераховував імена інших терористів, яких Ізраїль знищив за останні 20 місяців, повідомляє Reuters.
Мохаммед Сінвар перебрав керівництво ХАМАСом після загибелі його старшого брата Яхьї Сінвара, який як лідер бойовиків був натхненником нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року. Його ізраїльська армія ліквідувала у жовтні минулого року. Сінвар-молодший став ціллю ізраїльського удару по лікарні на півдні Сектора Гази на початку травня.
За словами Нетаньяху, "за останні два дні ми зробили драматичний поворот до повної поразки ХАМАСу". Він додав, що Ізраїль також "бере під контроль розподіл продовольства", маючи на увазі нову систему розподілу допомоги в Секторі Гази.
Як повідомляло видання The Times of Israel 18 травня, тіло Мохаммеда Сінвара було знайдено в тунелі в місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. За тоді непідтвердженою інформацією, він загинув внаслідок серії ізраїльських авіаударів. Згідно з окремим повідомленням, внаслідок ізраїльського авіаудару ввечері 17 травня загинув іще один з братів Сінварів - Закарія.
ХАМАС ще не підтвердив смерть Мохаммеда Сінвара.
Як повідомлялось, 18 травня Ізраїль суттєво розширив військову операцію у Секторі Гази. Дії Ізраїлю в регіоні, обумовлені безпрецедентним нападом на нього у жовтні 2023 року, нині наражаються на дедалі різкішу міжнародну критику, в тому числі з боку близьких союзників.
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