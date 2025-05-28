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АНАЛІТИКА

Уряд Чехії звинуватив Китай у кібератаці на МЗС

 

Уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.

Про це йдеться у заяві чеського уряду, опублікованій на сайті МЗС, передає "Європейська правда".

"За результатами національного процесу атрибуції уряд Чеської Республіки визначив Китайську Народну Республіку відповідальною за зловмисну кіберкампанію, спрямовану на одну з несекретних мереж Міністерства закордонних справ Чеської Республіки", - йдеться у заяві.

Зазначається, що зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки Китаю.

Широке розслідування інциденту, яке дозволило з високим ступенем достовірності встановити відповідального суб'єкта, було проведено спільними зусиллями Служби інформації з питань безпеки, Військової розвідки, Міністерства закордонних справ та інформації, а також Національного агентства кібер- та інформаційної безпеки.

"Уряд Чеської Республіки рішуче засуджує цю зловмисну кіберкампанію, спрямовану проти її критичної інфраструктури. Така поведінка підриває довіру до Китайської Народної Республіки і суперечить її публічним деклараціям", - наголосили в уряді Чехії.

Там також заявили, що ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма членами ООН.

"Ми закликаємо Китайську Народну Республіку дотримуватися цих норм і принципів, утримуватися від подібних атак і вжити всіх необхідних заходів для вирішення цієї ситуації", - йдеться у заяві.

ЄС і його держави-члени та члени НАТО висловлюють солідарність з Чехією у зв'язку з цією кібератакою, заявили в чеському уряді.

Впродовж 2024 року у Чехії зафіксували рекордну кількість кіберінцидентів, найпоширенішими з яких були DDoS-атаки, за більшістю з яких стоять російськомовні хакерські групи.
Ключові теги: Чехія, Китай
 

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