Фінляндія викликала посла Ізраїлю через обстріл під час візиту дипломатів

Фінляндія викликала посла Ізраїлю для пояснень щодо обстрілу на Західному березі річки Йордан під час того, коли там перебували дипломати низки країн світу.

Про це повідомили в МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

22 травня посла Ізраїлю запросили до фінського МЗС та попросили пояснень стосовно здійсненого ізраїльською армією обстрілу під час візиту групи дипломатів до Дженіна, що на Західному березі річки Йордан.

"Також ми висловили глибоку стурбованість щодо гуманітарної ситуації у секторі Гази", - додали у заяві.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила обстріл, назвавши неприйнятними будь-які погрози в бік дипломатів, та закликала до розслідування і покарання відповідальних за інцидент.

У Литві, представниця якої була серед учасників дипломатичної делегації у Дженіні, також закликали Ізраїль розслідувати випадок.

До делегації, яка відвідувала Дженін у середу, увійшли представники країн ЄС, а також Великої Британії, Росії та Китаю. Вони перебували в місті на запрошення Палестинської адміністрації, аби оглянути табір для біженців.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в "зоні активних бойових дій", тож ізраїльські військові "зробили попереджувальні постріли".