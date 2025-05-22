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АНАЛІТИКА

Нетаньягу назвав умови, за яких Ізраїль погодиться завершити війну в Газі

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав виконання «революційного» плану президента США Дональда Трампа з переміщення цивільного населення Гази умовою припинення конфлікту.

Як повідомляє The Times of Israel, про це він заявив на першій за п'ять місяців пресконференції, передає Укрінформ.

За словами Нетаньягу, нова розширена наземна операція ЦАХАЛу «Колісниці Гедеона», яка розпочалася у Газі на вихідних, має на меті «завершити війну». Прем'єр-міністр заявив, що Ізраїль має «дуже організований» план для досягнення своїх військових цілей у Газі, мета якого - перемогти ХАМАС, повернути всіх заручників і «забезпечити, щоб Газа не становила загрози для Ізраїлю».

Нетаньягу пообіцяв, що до кінця операції «вся територія Гази буде під контролем ізраїльської безпеки, а ХАМАС буде повністю розгромлений».

Нетаньягу стверджує, що «готовий закінчити війну», але погодиться на це лише «за чітких умов, які забезпечать безпеку Ізраїлю: ХАМАС складає зброю, відходить від влади, його керівництво буде вислане з анклаву... Газа повністю роззброюється; і ми виконуємо план Трампа. План, який є таким правильним і революційним».

Прем'єр-міністр сказав, що якщо є можливість «тимчасового перемир'я», яке дозволить повернути більше заручників, він погодиться на це.

«Ми переможемо - і це не займе ще півтора року. Я не хочу розкривати плани, але це станеться. Ми досягнемо вирішального результату й іншого майбутнього для Гази», - сказав Нетаньягу.

При цьому відносини зі Сполученими Штатами він назвав позитивними. За словами глави ізраїльського уряду, в останні дні президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс запевнили його у підтримці, а всі дії Ізраїлю «координуються з адміністрацією» Трампа.
Ключові теги: Ізраїль
 

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