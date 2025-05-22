Ізраїль готує удар по ядерних об’єктах Ірану – все залежить від переговорів зі США

Ізраїль готується до можливого швидкого удару по іранських ядерних об'єктах у разі провалу ядерних переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляють два ізраїльські джерела, пише Axios.

За словами джерел, за останні кілька днів ізраїльська розвідка змінила свою оцінку: замість очікування успішного завершення домовленостей тепер переважає думка, що переговори можуть зірватися.

Одне з джерел повідомило, що ізраїльські військові вважають: вікно можливостей для ефективного удару може незабаром зачинитися, тому Ізраїль повинен діяти швидко, якщо переговори проваляться. Чому ефективність удару з часом зменшиться - джерело не уточнило.

Обидва джерела підтвердили інформацію CNN про те, що Армія оборони Ізраїлю вже проводить навчання та інші підготовчі заходи до потенційного удару по Ірану. "Було багато тренувань, і американські військові все бачать і розуміють, що Ізраїль готується", - сказав один із них.

"Нетаньяху чекає, коли переговори проваляться, і Трамп буде розчарований - тоді він буде готовий дати дозвіл на удар".

Американський чиновник повідомив Axios, що адміністрація Трампа занепокоєна: Нетаньяху може вдатись до дій, навіть не отримавши "зелене світло" від президента.

Раніше цього тижня Нетаньяху провів закриту нараду з міністрами, представниками сил безпеки та розвідки щодо стану ядерних переговорів.

П'ятий раунд переговорів США та Ірану має відбутись у п'ятницю в Римі.