Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 09:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа
08:43 22.05.2025 |
Ізраїль планує взяти під свій контроль весь Сектор Газа. Це одна з цілей нової операції країни під назвою "Колісниці Гідеона".
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нетаньяху запевнив, що Ізраїль "готовий" до можливості тимчасового припинення вогню з бойовиками ХАМАС і звільнення заручників.
За його словами, ізраїльські війська завдали удару по своєму ворогу на півдні країни і витримали "неймовірний" тиск з вимогою припинити війну.
Прем'єр також нагадав, що три дні тому він ухвалив рішення про початок наступного етапу війни з ХАМАС.
"Після закінчення цієї кампанії (ідеться про нову операцію Ізраїлю "Колісниці Гідеона" - ред.) усі території Сектора Газа перебуватимуть під контролем Ізраїлю", - додав він.
Наступ Ізраїлю
Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Ізраїль розпочав новий наступ у Секторі Газа. Це сталося після зриву перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС - бойовики відмовлялися звільняти всіх заручників.
Таке рішення зустріло опір серед країн Заходу. Зокрема, Франція, Канада і Британія попередили, що якщо Ізраїль не припинить свого наступу і не зніме обмежень на доставку гуманітарної допомоги в Сектор Газа, вони введуть санкції.
Також, за даними The Washington Post, оточення президента США Дональда Трампа вже попередило Ізраїль, що на тлі продовження війни може відмовитися від підтримки країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Американці показали прототип безпілотного винищувача YFQ-42A
|Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа
|Як із Зеленським. Трамп у Білому домі жорстко накинувся на ще одного президента
|США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|США офіційно прийняли елітний літак від Катару, який перероблять для Трампа
Бізнес
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом