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АНАЛІТИКА

Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа

 

Ізраїль планує взяти під свій контроль весь Сектор Газа. Це одна з цілей нової операції країни під назвою "Колісниці Гідеона".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нетаньяху запевнив, що Ізраїль "готовий" до можливості тимчасового припинення вогню з бойовиками ХАМАС і звільнення заручників.

За його словами, ізраїльські війська завдали удару по своєму ворогу на півдні країни і витримали "неймовірний" тиск з вимогою припинити війну.

Прем'єр також нагадав, що три дні тому він ухвалив рішення про початок наступного етапу війни з ХАМАС.

"Після закінчення цієї кампанії (ідеться про нову операцію Ізраїлю "Колісниці Гідеона" - ред.) усі території Сектора Газа перебуватимуть під контролем Ізраїлю", - додав він.

Наступ Ізраїлю

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Ізраїль розпочав новий наступ у Секторі Газа. Це сталося після зриву перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС - бойовики відмовлялися звільняти всіх заручників.

Таке рішення зустріло опір серед країн Заходу. Зокрема, Франція, Канада і Британія попередили, що якщо Ізраїль не припинить свого наступу і не зніме обмежень на доставку гуманітарної допомоги в Сектор Газа, вони введуть санкції.

Також, за даними The Washington Post, оточення президента США Дональда Трампа вже попередило Ізраїль, що на тлі продовження війни може відмовитися від підтримки країни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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