Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа

Ізраїль планує взяти під свій контроль весь Сектор Газа. Це одна з цілей нової операції країни під назвою "Колісниці Гідеона".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нетаньяху запевнив, що Ізраїль "готовий" до можливості тимчасового припинення вогню з бойовиками ХАМАС і звільнення заручників.

За його словами, ізраїльські війська завдали удару по своєму ворогу на півдні країни і витримали "неймовірний" тиск з вимогою припинити війну.

Прем'єр також нагадав, що три дні тому він ухвалив рішення про початок наступного етапу війни з ХАМАС.

"Після закінчення цієї кампанії (ідеться про нову операцію Ізраїлю "Колісниці Гідеона" - ред.) усі території Сектора Газа перебуватимуть під контролем Ізраїлю", - додав він.

Наступ Ізраїлю

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Ізраїль розпочав новий наступ у Секторі Газа. Це сталося після зриву перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС - бойовики відмовлялися звільняти всіх заручників.

Таке рішення зустріло опір серед країн Заходу. Зокрема, Франція, Канада і Британія попередили, що якщо Ізраїль не припинить свого наступу і не зніме обмежень на доставку гуманітарної допомоги в Сектор Газа, вони введуть санкції.

Також, за даними The Washington Post, оточення президента США Дональда Трампа вже попередило Ізраїль, що на тлі продовження війни може відмовитися від підтримки країни.