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ЄС проведе розслідування, чи відповідає Ізраїль умовам співпраці
15:52 21.05.2025 |
У Європейському Союзі більшість країн підтримала пропозицію міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа провести розслідування, чи відповідає Ізраїль умовам співпраці з ЄС.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.
«У Європейському Союзі сформувалась більшість на підтримку пропозиції міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа щодо розслідування відповідності Ізраїлю умовам співпраці з ЄС. Європейська комісія вирішила розпочати таке розслідування, що підтвердила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, зокрема, розслідування має з'ясувати, чи дотримується Ізраїль вимог щодо прав людини та міжнародного гуманітарного права, на яких базується угода з ЄС.
Однією з причин ініціативи про розслідування стало блокування Ізраїлем гуманітарної допомоги Газі. Нідерланди вважають це порушенням міжнародного права.
Доки таке розслідування не буде проведено, Нідерланди використовуватимуть право вето, щоб блокувати переговори про продовження «плану дій», який є частиною угоди про співпрацю, заявив Вельдкамп.
«Це не просто політичний сигнал - це чітке свідчення того, що Європа серйозно стурбована гуманітарною ситуацією в Газі», - заявив Вельдкамп.
Ініціативу Нідерландів підтримали 16 країн ЄС, серед яких Франція, Бельгія, Люксембург, Австрія, Ірландія, Швеція, Данія, Фінляндія, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Португалія та Мальта.
Проти - дев'ять країн: Німеччина, Угорщина, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, Литва, Хорватія та Болгарія. Латвія не висловилася.
Розслідування зосередиться на тому, наскільки Ізраїль дотримується положень договору з ЄС, який, серед іншого, надає торговельні пільги. Стаття 2 договору зазначає, що відносини між ЄС та Ізраїлем, а також сама угода ґрунтуються на повазі до прав людини та демократичних принципів.
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