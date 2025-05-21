Європейські лідери домовилися про тісну координацію перед мирними переговорами - уряд Італії

Лідери провідних європейських держав домовилися підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на уряд Італії.

Зазначається, що прем'єр-міністерка цієї країни Джорджа Мелоні провела у вівторок телефонні розмови з Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, лідером Фінляндії Александером Стуббом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Було домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами напередодні нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та укладення мирної угоди в Україні», - ідеться в повідомленні.