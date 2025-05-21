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АНАЛІТИКА

Ізраїль готується завдати удару по ядерних об'єктах Ірану - CNN

 

США отримали нові розвідувальні дані, які свідчать про високу ймовірність підготовки Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану - попри те, що адміністрація Трампа прагне укласти дипломатичну угоду з Тегераном.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на джерела в уряді США повідомляє CNN.

«В останні місяці ймовірність ізраїльського удару по іранських ядерних об'єктах суттєво зросла. І перспектива укладання Сполученими Штатами та Іраном угоди, яка не передбачатиме вивезення всього іранського урану, робить імовірність удару більш високою», - сказав один зі співрозмовників Телеканалу.

Проте у Вашингтоні наразі не знають, чи влада Ізраїлю остаточно ухвалила рішення про атаку, оскільки американські розвіддані не підтверджують однозначно такого наміру.

Зазначається, що в адміністрації США є різні припущення з цього приводу. Однак більшість посадовців вважають, що Ізраїль чекатиме результатів американо-іранських переговорів щодо ядерної програми та діятимуть залежно від їх результатів.

Підвищене занепокоєння Вашингтона пов'язане не лише з публічними та приватними висловлюваннями високопосадовців Ізраїлю про обговорення атаки на ядерну інфраструктуру Ірану, а й з перехопленнями розвідки США та даними спостережень за пересуваннями військових ЦАХАЛу, які можуть вказувати на неминучість удару.

Серед військових приготувань, які спостерігають у Сполучених Штатах, - переміщення авіаційних боєприпасів та завершення повітряних навчань. Утім, зауважують джерела, ці маневри можуть бути просто спробами Ізраїлю змусити Іран відмовитися від ядерної програми, сигналізуючи про ймовірні наслідки, якщо Тегеран цього не зробить.

За словами американських офіційних осіб, удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану буде зухвалим розривом із президентом Трампом. Це створить ризики ширшого конфлікту на Близькому Сході, чого США прагнуть уникнути з моменту початку війни в Газі у 2023 році.
 

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