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Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
09:30 15.05.2025 |
Спеціальний комітет ради директорів Tesla вивчає нову компенсацію для Ілона Маска, йому можуть запропонувати новий пакета опціонів на акції, щоб зняти невизначеність щодо його майбутнього у компанії.
Про це пише Financial Times.
До складу комітету входять лише голова ради Робін Денголм і незалежна директорка Кетлін Вілсон-Томпсон. Комітет також розглядає альтернативні способи винагородити Маска за минулі результати, якщо суд Делаверу остаточно не поновить рекордну угоду 2018 року.
Справа про цю угоду, яка передбачала 304 млн опціонів на суму до 56 млрд дол у 2018 році (на піку - 146 млрд дол), триває вже сім років. У січні 2024 року суддя Кетлін Маккормік скасувала її, заявивши, що рада діяла "як покірні слуги зарозумілого господаря".
Комітет перебуває лише на початковому етапі, і поки немає гарантій нової угоди. У разі її схвалення, опціони будуть надані за умови досягнення Tesla певних фінансових, операційних і ринкових цілей.
Компанія також відклала подання проксі-заяви, що може призвести до перенесення щорічних зборів акціонерів, які зазвичай проходять у травні або червні.
Маск погрожував залишити Tesla, якщо йому не дадуть більшого контролю над компанією. За його словами, без принаймні 25% акцій він не зможе "відбиватися від активістів і забезпечити відповідальне використання штучного інтелекту". Зараз Маск володіє менш ніж 13% акцій.
Після цього він пообіцяв "приділяти набагато більше часу Tesla" й частіше з'являється в штаб-квартирі в Техасі. Компанія спростувала чутки про пошук йому заміни.
Падіння акцій Tesla від грудня сягнуло 32%, але після останніх заяв Маска почалося зростання. Проте новий пакет буде підпорядкований вже не делаверському, а техаському законодавству, оскільки Tesla змінила юрисдикцію.
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