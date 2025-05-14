Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Армія Ізраїлю увійде до Гази, щоб завершити військову операцію та знищити ХАМАС - Нетаньягу

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що найближчими днями армія країни «з усіма силами» увійде до сектору Гази, щоб завершити військову операцію, яка означатиме знищення ХАМАСу.

Про це він оголосив на зустрічі з пораненими резервістами Армії оборони Ізраїлю 12 травня, передає Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

За словами прем'єра, Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, однак не завершить війну за жодних обставин, доки ХАМАС не буде переможений.

«Ситуація змінилася. Найближчими днями ми ввійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАСу. Це означає знищення ХАМАСу. Ліквідація ХАМАСу та звільнення всіх наших заручників - це нерозривно пов'язано. Саме так ми це робимо», - сказав Нетаньягу.

Він додав, що тимчасове припинення вогню - це «добре», однак «ми йдемо до кінця».

Ізраїльський прем'єр також оголосив про створення органу, який дозволить цивільним особам виїхати з Гази.

«Ми вже створили керівний орган, який дозволить (цивільним особам - ред.) вийти (з Гази - ред.), але головне питання полягає в наступному - нам потрібні країни, які готові їх прийняти. Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо ми дамо їм вихід, я вам кажу - понад 50% піде... Але ХАМАС там не залишиться», - сказав він.

Як пише видання, ці заяви пролунали на тлі переговорів у Досі щодо звільнення заручників та припинення вогню. Ізраїльська делегація вирушила до Катару для участі в цих переговорах.
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0929  0,04 0,10 41,7352  0,03 0,07
EUR 45,8595  0,58 1,24 46,7014  0,51 1,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,08 0,19 41,4750  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес