Армія Ізраїлю увійде до Гази, щоб завершити військову операцію та знищити ХАМАС - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що найближчими днями армія країни «з усіма силами» увійде до сектору Гази, щоб завершити військову операцію, яка означатиме знищення ХАМАСу.

Про це він оголосив на зустрічі з пораненими резервістами Армії оборони Ізраїлю 12 травня, передає Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

За словами прем'єра, Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, однак не завершить війну за жодних обставин, доки ХАМАС не буде переможений.

«Ситуація змінилася. Найближчими днями ми ввійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАСу. Це означає знищення ХАМАСу. Ліквідація ХАМАСу та звільнення всіх наших заручників - це нерозривно пов'язано. Саме так ми це робимо», - сказав Нетаньягу.

Він додав, що тимчасове припинення вогню - це «добре», однак «ми йдемо до кінця».

Ізраїльський прем'єр також оголосив про створення органу, який дозволить цивільним особам виїхати з Гази.

«Ми вже створили керівний орган, який дозволить (цивільним особам - ред.) вийти (з Гази - ред.), але головне питання полягає в наступному - нам потрібні країни, які готові їх прийняти. Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо ми дамо їм вихід, я вам кажу - понад 50% піде... Але ХАМАС там не залишиться», - сказав він.

Як пише видання, ці заяви пролунали на тлі переговорів у Досі щодо звільнення заручників та припинення вогню. Ізраїльська делегація вирушила до Катару для участі в цих переговорах.