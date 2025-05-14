Mercedes перенесе виробництво найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа

Німецька Mercedes-Benz Group AG перенесе виробництво свого позашляховика GLC у Сполучені Штати. Випуск американського GLC на заводі Mercedes в Алабамі має розпочатися наприкінці 2027 року. Про це пише Bloomberg.

Раніше цього місяця компанія заявила про намір перенести виробництво у США, оскільки тарифи президента Дональда Трампа збільшують витрати та загрожують зробити імпортні автомобілі менш конкурентоспроможними. Проте тоді у Mercedes не уточнили, про яку модель йдеться.

"Якщо ви бачите, чого ми хочемо досягти з обсягами продажів цієї моделі, має сенс вивести її на ринок США", - заявив керівник Mercedes North America Джейсон Хофф під час пресконференції пізно ввечері в понеділок.

Німецький GLC є найпопулярнішим імпортом Mercedes у США. Виробник автомобілів класу люкс продав 64 163 одиниці позашляховика в країні 2024 року, що на 58% більше, ніж роком раніше.