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Mercedes перенесе виробництво найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа
15:54 13.05.2025 |
Німецька Mercedes-Benz Group AG перенесе виробництво свого позашляховика GLC у Сполучені Штати. Випуск американського GLC на заводі Mercedes в Алабамі має розпочатися наприкінці 2027 року. Про це пише Bloomberg.
Раніше цього місяця компанія заявила про намір перенести виробництво у США, оскільки тарифи президента Дональда Трампа збільшують витрати та загрожують зробити імпортні автомобілі менш конкурентоспроможними. Проте тоді у Mercedes не уточнили, про яку модель йдеться.
"Якщо ви бачите, чого ми хочемо досягти з обсягами продажів цієї моделі, має сенс вивести її на ринок США", - заявив керівник Mercedes North America Джейсон Хофф під час пресконференції пізно ввечері в понеділок.
Німецький GLC є найпопулярнішим імпортом Mercedes у США. Виробник автомобілів класу люкс продав 64 163 одиниці позашляховика в країні 2024 року, що на 58% більше, ніж роком раніше.
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