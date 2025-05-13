Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 04:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Данія та Італія ініціюють дискусію для обмеження повноважень ЄСПЛ
14:29 12.05.2025 |
Данія та Італія просять інші країни підтримати лист із критикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за те, що він нібито "зайшов занадто далеко" в тлумаченні законодавства, зокрема, в питаннях міграції.
Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".
У проєкті листа, з яким ознайомилося видання, Копенгаген і Рим попереджають, що деякі нещодавні рішення ЄСПЛ вийшли за межі первісного задуму Конвенції про захист прав людини та обмежили їхню здатність приймати політичні рішення у своїх демократичних державах.
Італійські джерела підтвердили виданню існування листа, але зазначили, що Рим поки що тільки розглядає можливість його підписання.
За їхніми словами, мета листа - розпочати дискусію про те, як слід тлумачити Конвенцію, щоб вона краще відображала "виклики сучасної нелегальної міграції". "Те, що колись було правильним, може не бути правильним завтра" - йдеться в листі.
Лист, який ще не оприлюднено, залишається відкритим для підписантів і, як очікується, буде опубліковано найближчими тижнями.
Цей крок є наслідком місяців дедалі гучніших закликів переглянути або переосмислити давно існуючі міжнародні правові рамки, зокрема в галузі міграції.
Серед потенційних підписантів листа можуть бути країни-члени неофіційної групи держав ЄС на чолі з Італією і Данією, що зосереджується на питаннях міграції. До групи входять Чехія, Фінляндія, Польща та Нідерланди.
Усі 27 держав-членів ЄС є членами Ради Європи та підписантами Європейської конвенції з прав людини. Однак сам ЄС поки не є учасником Конвенції, незважаючи на те, що це є юридичною вимогою Лісабонського договору.
У нещодавньому рішенні ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон.
ЄСПЛ також зобов'язав Угорщину виплатити 40 тисяч євро через смерть біженця із Сирії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17
|Єврокомісар з оборони пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит
|Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського
|Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі «Веймар+»
|Північна Македонія долучилась до ініціативи зі створення «трибуналу для Путіна»
|Арктичну раду очолила глава МЗС Гренландії – острова, який хоче забрати Трамп
|В Індії повідомили про нормалізацію ситуації в прикордонних із Пакистаном районах
|Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ – комісар
Бізнес
|Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek
|NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters
|Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
|Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети
|Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi