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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Данія та Італія ініціюють дискусію для обмеження повноважень ЄСПЛ

 

Данія та Італія просять інші країни підтримати лист із критикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за те, що він нібито "зайшов занадто далеко" в тлумаченні законодавства, зокрема, в питаннях міграції.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

У проєкті листа, з яким ознайомилося видання, Копенгаген і Рим попереджають, що деякі нещодавні рішення ЄСПЛ вийшли за межі первісного задуму Конвенції про захист прав людини та обмежили їхню здатність приймати політичні рішення у своїх демократичних державах.

Італійські джерела підтвердили виданню існування листа, але зазначили, що Рим поки що тільки розглядає можливість його підписання.

За їхніми словами, мета листа - розпочати дискусію про те, як слід тлумачити Конвенцію, щоб вона краще відображала "виклики сучасної нелегальної міграції". "Те, що колись було правильним, може не бути правильним завтра" - йдеться в листі.

Лист, який ще не оприлюднено, залишається відкритим для підписантів і, як очікується, буде опубліковано найближчими тижнями.

Цей крок є наслідком місяців дедалі гучніших закликів переглянути або переосмислити давно існуючі міжнародні правові рамки, зокрема в галузі міграції.

Серед потенційних підписантів листа можуть бути країни-члени неофіційної групи держав ЄС на чолі з Італією і Данією, що зосереджується на питаннях міграції. До групи входять Чехія, Фінляндія, Польща та Нідерланди.

Усі 27 держав-членів ЄС є членами Ради Європи та підписантами Європейської конвенції з прав людини. Однак сам ЄС поки не є учасником Конвенції, незважаючи на те, що це є юридичною вимогою Лісабонського договору.

У нещодавньому рішенні ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон.

ЄСПЛ також зобов'язав Угорщину виплатити 40 тисяч євро через смерть біженця із Сирії.
 

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