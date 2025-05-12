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ХАМАС і США обговорюють перемир'я в Газі та гуманітарну допомогу, - Reuters
08:54 12.05.2025 |
Угруповання ХАМАС і адміністрація США ведуть переговори про припинення вогню в Газі та доставку гуманітарної допомоги в обложений анклав.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, нещодавно президент США Дональд Трамп повторив обіцянку, що допоможе доставити продовольство палестинцям у Газі. У п'ятницю посланник Вашингтона в Ізраїлі заявив, що підтримуваний США механізм доставки допомоги в анклав має набути чинності найближчим часом.
Крім інформації палестинського чиновника про переговори між ХАМАС і США, Reuters наводить коментар представника Держдепартаменту Сполучених Штатів.
"Ми не можемо говорити про поточні переговори, але я відзначу нещодавні заяви Катару та Єгипту про те, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди", - сказав він.
Представник підкреслив, що ХАМАС несе виняткову відповідальність за війну, а також за відновлення бойових дій.
"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, з якими наслідками зіткнеться ХАМАС, якщо продовжить утримувати заручників, включно з американцем Еданом Александером, і тіла чотирьох американців", - додав він.
Агентство зазначає, що раніше США вели переговори з палестинською бойовою групою Точка з питання звільнення американських заручників, утримуваних у Газі.
Що передувало
Нагадаємо, починаючи з 2 березня Ізраїль повністю припинив постачання продовольства 2,3 мільйонам жителів Гази, а запаси продовольства, накопичені під час припинення вогню на початку року, практично закінчилися.
Незабаром, 18 березня, Ізраїль фактично розірвав січневу угоду про припинення вогню з угрупованням і відновив військову кампанію в анклаві.
Пізніше ХАМАС заявив, що готовий звільнити всіх заручників, захоплених його бойовиками під час нападів на поселення на півдні Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, і погодитися на постійне припинення вогню, якщо Ізраїль повністю виведе свої війська з Гази.
Зі свого боку Ізраїль, який наголошував, що війна може припинитися тільки після того, як ХАМАС буде знищено, заявив, що планує розширити свою військову кампанію в Газі. До речі, анклав був спустошений під час війни і спричинив попередження ООН про те, що 2,3 мільйона людей стикаються з голодом, що насувається.
За даними ізраїльських підрахунків, унаслідок атак ХАМАС у жовтні 2023 року загинуло 1200 осіб, а 251 особу було взято в заручники і повернуто в Газу. За даними органів охорони здоров'я, контрольованих ХАМАС, унаслідок ізраїльської кампанії загинуло понад 52 800 палестинців, переважно мирних жителів.
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