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Tesla втрачає ринок Китаю: продажі падають сьомий місяць поспіль
13:58 07.05.2025 |
Продажі Tesla в Китаї знижуються вже сьомий місяць поспіль на тлі зростаючої конкуренції з боку місцевих брендів, передусім BYD.
Про це пише Bloomberg.
За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, у квітні Tesla відвантажила 58 459 авто моделей Model 3 і Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Це на 6% менше, ніж у квітні 2024 року.
Загалом у Китаї очікується зростання продажів електромобілів і гібридів на 42% - до 1,14 млн одиниць за місяць.
Продажі Tesla в першому кварталі 2025 року стали найнижчими за останні три роки. На деяких ринках ситуація ще гірша: у Франції минулого місяця зареєстрували лише 863 авто, в Австралії - 500, що на 76% менше, ніж торік.
Найбільший тиск на Tesla в Китаї чинить компанія BYD, яка у квітні показала найкращий місячний результат з початку року. Виробник продовжує впевнено рухатись до своєї мети - 5,5 млн поставок за рік.
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