Продажі Tesla знову впали в Німеччині, BYD – зросли увосьмеро

Продажі автомобілів американської марки Tesla в Німеччині у квітні продовжили падіння, попри зростання ринку електромобілів. Про це свідчать дані, оприлюднені 6 травня федеральним транспортним управлінням KBA.

У квітні було зареєстровано всього 885 електромобілів Tesla, що на 45,9% менше порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Загальна кількість автомобілів Tesla, проданих у Німеччині з січня до квітня 2025 року, скоротилася до 5820, що на 60,4% менше, ніж рік тому.

Китайський конкурент американської компанії BYD значно збільшив продаж авто в Німеччині. У квітні там було зареєстровано 1556 автомобілів BYD, що на 756% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Від початку 2025 року число автомобілів BYD у країні зросло майже уп'ятеро - до 2791.

Загальна кількість реєстрацій електромобілів у Німеччині зросла на 53,5% в річному обчисленні й тепер становить майже 19% ринку. Це найвищий показник з моменту скасування урядом субсидій на електромобілі в грудні 2023 року.

Загальний обсяг реєстрації автомобілів у Німеччині у квітні знизився на 0,2% порівняно з попереднім роком, що є ознакою стабілізації ринку після падіння майже на 4% у березні.

Довідка

За офіційними даними, за перші чотири місяці 2025 року китайська BYD продала 1,38 млн машин, що на 46,98% більше, ніж за той же період 2024 року. Тільки у квітні продажі склали 380 100 автомобілів, показавши зростання на 21,33% порівняно з квітнем минулого року.

Tesla Ілона Маска в січні-квітні продала клієнтам 336 681 автомобіль, що на 13% менше від показників відповідного періоду минулого року.