Оман: США і хусити досягли угоди про припинення вогню

Оман виступив посередником у припиненні вогню між Сполученими Штатами і єменськими хуситами, ідеться у поширеній у вівторок, 6 травня, заяві міністерства закордонних справ Оману.

Як повідомляє dpa, представник МЗС Оману підтвердив, що обидві сторони домовилися припинити подальші атаки одна на одну. Єменські хусити при цьому припиняють удари по американських суднах у Червоному морі.

Угода, спрямована на забезпечення свободи судноплавства і безперешкодного потоку міжнародної торгівлі, була досягнута після серії переговорів між офіційними особами США і представниками хуситів за посередництва Оману, заявили в МЗС.

Трамп заявив про "капітуляцію" хуситів

Протягом кількох останніх місяців американські війська завдавали ударів по об'єктах радикальної воєнізованої групи хуситів в Ємені, посилаючись на необхідність захисту комерційних судноплавних маршрутів в Червоному морі. Хусити ж атакували як військові, так і цивільні судна в цьому районі, обіцяючи робити це доти, поки триває війна в Секторі Гази.

6 травня президент США Дональд Трамп заявив, що хусити "капітулювали" перед Сполученими Штатами. У середині травня Трамп планує проведення саміту з лідерами країн Персоької затоки під час свого візиту до Саудівської Аравії.

Хусити, яких підтримує Іран, наразі не виступили з офіційною відповіддю на заяву Трампа.

Хусити продовжуватимуть атаки на Ізраїль

Однак один з лідерів єменських хуситів ввечері 6 травня заявив, що його угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Сектора Гази. Як повідомляє пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Масіра", він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.

У цей день агенція AFP з посиланням на представника міжнародного аеропорту Ємену повідомила, що внаслідок авіаударів Ізраїлю летовище в Сані було "повністю зруйноване". 5 травня Ізраїль атакував низку позицій хуситів в Ємені у відповідь на удар хуситів по аеропорту Тель-Авіва.