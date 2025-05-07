Трамп заявив про домовленість із хуситами і припинення ударів по них

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати Америки припинять бомбардування хуситів у Ємені після того, як угруповання, пов'язане з Іраном, погодилося, за його словами, припинити напади на судноплавство. Трамп несподівано заявив про це у Білому домі 6 травня на початку зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

«Хусити оголосили... що вони більше не хочуть воювати. Вони просто не хочуть воювати. І ми це шануватимемо, і ми припинимо бомбардування», - заявив Трамп.

Подробиць він не навів, але заявив, що інформація надійшла з «дуже надійного джерела».

Пізніше міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусайді підтвердив, що США завершать кампанію проти хуситів. Він написав у X, що переговорив, проведені Оманом «зі Сполученими Штатами і відповідними органами влади в Сані, Республіка Ємен, з метою деескалації, привели до угоди про припинення вогню між двома сторонами».

Угруповання хуситів коментарів поки не давало.

Повітряні удари США по позиціях хуситів здійснювалися в рамках кампанії, розпочатої президентом Дональдом Трампом 15 березня з метою припинити напади на судна в Червоному морі й Аденській затоці.

Напади хуситів перешкоджають судноплавству через Суецький канал - життєво важливий маршрут для світового морського транспорту.