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АНАЛІТИКА

Ізраїльські військові завдали ударів по аеропорту столиці Ємену

 

Ізраїльські військові 6 травня завдали ударів по головному аеропорту в столиці Ємену, Сані. Про це повідомили представники хуситів, які контролюють Сану.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) згодом поширила заяву, в якій йдеться про те, що ізраїльські військові літаки повністю вивели аеропорт з ладу. Перед цим ізраїльські військові опублікували попередження цивільним особам про необхідність залишити аеропорт і прилеглі до нього території.

Це вже другий за два дні удар Ізраїлю по Ємену після зростання напруженості між Ізраїлем і хуситами.

Ввечері 5 травня армія Ізраїлю повідомила про повітряний удар по єменському порту Ходейда і цементному заводі в провінції Ель-Ходейда. Цілі розташовані на території, контрольованій хуситами.

Ізраїль назвав атаку відповіддю на ракетний обстріл аеропорту Бен-Гуріон 4 травня, внаслідок якого були поранені кількох людей.

Ізраїльська армія стверджує, що завдає удару по «терористичній інфраструктурі».

Хусити заявили, що в результаті ударів загинули щонайменше чотири людини.

Єменське угруповання, що підтримується Іраном, неодноразово випускало ракети в бік Ізраїлю, стверджуючи, що домагається завершення ізраїльської операції в Секторі Гази. Ізраїль, у свою чергу, кілька разів завдавав ударів по Ємену, у тому числі і по аеропорту в Сані - у грудні минулого року.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Ізраїль
 

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