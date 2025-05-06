Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль заявив, що «дасть вікно» для звільнення заручників перед розширенням кампанії у Газі

 

Ізраїль перед запланованим розширенням наступу в Газі «дасть вікно» для обміну заручниками з ХАМАСом під час візиту президента США Дональда Трампа на Близький Схід.

Про це заявив у понеділок високопоставлений чиновник служби безпеки Ізраїлю, повідомляє AFP, передає Укрінформ.

«Перекидання (ізраїльських - ред.) сил до початку операції дасть вікно можливостей до кінця візиту президента США в регіон для проведення операції зі звільнення заручників», - сказав ізраїльський чиновник.

Трамп має відвідати Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати з 13 по 15 травня.

Як зазначає NBC, у понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після того, як його кабінет безпеки одноголосно схвалив план захоплення всього палестинського анклаву, заявив, що новий наступ Ізраїлю в секторі Гази буде інтенсивною військовою операцією, спрямованою на розгром ХАМАСу. За його словами, під час «потужної» нової операції палестинське цивільне населення буде переміщене заради його безпеки.
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6036
  0,1055
 0,25
EUR
 1
 47,1868
  0,1259
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1846  0,01 0,01 41,8654  0,00 0,00
EUR 46,8673  0,09 0,19 47,6938  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5900  0,13 0,31 41,6050  0,14 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес