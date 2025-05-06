Ізраїль заявив, що «дасть вікно» для звільнення заручників перед розширенням кампанії у Газі

Ізраїль перед запланованим розширенням наступу в Газі «дасть вікно» для обміну заручниками з ХАМАСом під час візиту президента США Дональда Трампа на Близький Схід.

Про це заявив у понеділок високопоставлений чиновник служби безпеки Ізраїлю, повідомляє AFP, передає Укрінформ.

«Перекидання (ізраїльських - ред.) сил до початку операції дасть вікно можливостей до кінця візиту президента США в регіон для проведення операції зі звільнення заручників», - сказав ізраїльський чиновник.

Трамп має відвідати Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати з 13 по 15 травня.

Як зазначає NBC, у понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після того, як його кабінет безпеки одноголосно схвалив план захоплення всього палестинського анклаву, заявив, що новий наступ Ізраїлю в секторі Гази буде інтенсивною військовою операцією, спрямованою на розгром ХАМАСу. За його словами, під час «потужної» нової операції палестинське цивільне населення буде переміщене заради його безпеки.