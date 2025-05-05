Ізраїль оголосив про призов десятків тисяч резервістів

Ізраїльські військові оголосили про початок призову десятків тисяч резервістів для «посилення та розширення» операцій у Секторі Гази проти угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та ЄС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що «посилює тиск» із метою повернення заручників, які утримуються в Секторі Гази, та розгрому бойовиків. Військові зазначили, що армія, згідно з планом, діятиме у нових районах для того, щоб знищити всю інфраструктуру «Хамасу» як на поверхні, так і під землею.

У неділю, 4 травня, очікувалося засідання кабінету міністрів Ізраїлю для того, щоб схвалити розширення військової присутності в Газі.

На переговорах за участю міжнародних посередників сторонам не вдається досягти нової угоди про припинення вогню і повернення 59 ізраїльських заручників, які залишаються в руках радикальних ісламістів після нападу «Хамасу» на південь Ізраїлю в жовтні 2023 року.

Жодного ізраїльського заручника не було звільнено відтоді, як Ізраїль 18 березня відновив бойові дії після провалу двомісячного перемир'я. З того часу під контроль Ізраїлю перейшли великі ділянки території Сектору Гази, які знову залишили сотні тисяч жителів.

Гуманітарні організації, які повідомили про брак продовольства, води та ліків, назвали дії Ізраїлю «політикою голоду», яка може бути прирівняна до воєнного злочину. Ізраїль звинувачення відкинув, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Єменське проіранське угруповання хуситів, яке вимагає припинення операції ЦАХАЛ у Секторі Гази, 4 травня пригрозило Ізраїлю «повітряною блокадою» за допомогою повторних атак на ізраїльські аеропорти. Раніше того дня випущена хуситами ракета вразила головний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон. Вона впала вранці у неділю неподалік основного терміналу. Легких поранень зазнали шестеро людей. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив пізніше, що Ізраїль у відповідь завдасть по хуситах нових ударів.

Проіранське угруповання «Ансар Алла» (хусити), яке контролює значну частину Ємену і має арсенал балістичних ракет, раніше вже неодноразово запускало ракети по території Ізраїлю після початку ізраїльської операції в Газі восени 2023 року. Ці ракети переважно збиваються системою ППО. Хусити також обстрілюють судна в Аравійській затоці та Червоному морі, якщо вважають, що вони пов'язані з Ізраїлем або його союзниками. Ізраїль завдавав ударів по цілях хуситів у Ємені, ударів завдавали також Сполучені Штати.