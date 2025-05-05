Трамп заявив про готовність у певний момент знизити мита для Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий у певний момент знизити тарифи на імпорт з Китаю, оскільки нині вони настільки високі, що дві найбільші економіки світу фактично припинили вести бізнес одна з одною.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає Укрінформ.

Трамп також назвав «позитивними» деякі заяви, зроблені Китаєм останнім часом, підкресливши при цьому, що будь-яка угода між двома країнами має бути «справедливою».

«Ми були дуже жорсткими з Китаєм, як ви знаєте. Ми наклали 145% мита. Ніхто ніколи не чув про таке. І ми, по суті, розірвали торговельні відносини, ввівши такі високі мита. І це нормально. Ми почали з чистого аркуша. Це означає, що ми не втрачаємо», - сказав президент.

За його словами, США «втрачали трильйон доларів через Китай».

«Трильйон доларів. Це означає, що ми не втрачаємо трильйон доларів, тому що зараз ми не ведемо з ними бізнес. І вони хочуть укласти угоду. Вони дуже сильно хочуть укласти угоду. Побачимо, чим це все обернеться, але це має бути чесна угода. Але подумайте про це. Ми втрачали трильйон доларів», - додав Трамп.

Він визнав, що все ж може знизити тарифи проти Китаю.

«У якийсь момент я збираюся їх знизити, тому що інакше ви ніколи не зможете вести з ними бізнес. А вони дуже хочуть вести бізнес. Послухайте, їхня економіка справді в поганому стані. Їх економіка руйнується», - заявив Трамп, додавши, що в США «малий бізнес каже, що китайські тарифи завдають їм шкоди».