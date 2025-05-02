Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїльські військові завдали ударів по цілях у Дамаску

 

Ізраїльські військові вранці заявили, що завдали ударів по цілях у Дамаску, зокрема поблизу президентського палацу в Сирії.

«Нещодавно винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів поблизу палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску», - йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), оприлюдненому в телеграмі.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац опублікували спільну заяву, в якій повідомляють про те, що Ізраїль завдав удару по цілі поблизу президентського палацу в Дамаску.

«Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не дозволимо відправити війська на південь від Дамаска чи створити будь-яку загрозу для друзької громади», - йдеться в заяві, яку цитує видання The Times of Israel.

Удари відбулися після аналогічних дій у четвер, коли ізраїльські військові атакували околиці Дамаска.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац у четвер застеріг сирійське керівництво від нових нападів на друзів.

«Я повторюю своє попередження главі сирійського режиму [тимчасового президента Ахмеда] аш-Шараа: якщо напади на друзів у Сирії не припиняться, ми відповімо дуже суворо», - сказав Кац, за словами його речника.

Друзи - це релігійна меншина, яка сьогодні проживає переважно в Сирії, Лівані, Ізраїлі та Йорданії.

Міжконфесійне насильство цього тижня розпочалося у вівторок із зіткнень між друзами та сунітами в переважно друзському районі Джарамани, що були спричинені голосовим записом, що проклинав пророка Мухаммеда, і який, за підозрою сунітських бойовиків, був зроблений друзом, пише Reuters.

Удари відображають глибоку недовіру Ізраїлю до сунітських ісламістів, які повалили Башара Асада у грудні, що створює ще один виклик зусиллям тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа встановити контроль над розколотою країною.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1458  0,01 0,03 41,8795  0,11 0,27
EUR 46,8000  0,02 0,03 47,6168  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес