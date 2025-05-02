Ізраїльські військові завдали ударів по цілях у Дамаску

Ізраїльські військові вранці заявили, що завдали ударів по цілях у Дамаску, зокрема поблизу президентського палацу в Сирії.

«Нещодавно винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів поблизу палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску», - йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), оприлюдненому в телеграмі.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац опублікували спільну заяву, в якій повідомляють про те, що Ізраїль завдав удару по цілі поблизу президентського палацу в Дамаску.

«Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не дозволимо відправити війська на південь від Дамаска чи створити будь-яку загрозу для друзької громади», - йдеться в заяві, яку цитує видання The Times of Israel.

Удари відбулися після аналогічних дій у четвер, коли ізраїльські військові атакували околиці Дамаска.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац у четвер застеріг сирійське керівництво від нових нападів на друзів.

«Я повторюю своє попередження главі сирійського режиму [тимчасового президента Ахмеда] аш-Шараа: якщо напади на друзів у Сирії не припиняться, ми відповімо дуже суворо», - сказав Кац, за словами його речника.

Друзи - це релігійна меншина, яка сьогодні проживає переважно в Сирії, Лівані, Ізраїлі та Йорданії.

Міжконфесійне насильство цього тижня розпочалося у вівторок із зіткнень між друзами та сунітами в переважно друзському районі Джарамани, що були спричинені голосовим записом, що проклинав пророка Мухаммеда, і який, за підозрою сунітських бойовиків, був зроблений друзом, пише Reuters.

Удари відображають глибоку недовіру Ізраїлю до сунітських ісламістів, які повалили Башара Асада у грудні, що створює ще один виклик зусиллям тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа встановити контроль над розколотою країною.